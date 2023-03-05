Финал Гран-при: прямая трансляция произвольных танцев дуэтов

Сегодня, 12:00
В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петебурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед во второй соревновательный день выйдут танцевальные дуэты, которые представят свои произвольные танцы.
Начало — в 13:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.
После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые набрали за свой прокат 81,40 балла. В финале Гран-при не выступают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Первая разминка
1. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев
2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин
3. Полина Усова — Михаил Антонов
4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
Вторая разминка
5. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
6. Александра Прокопец — Александр Васькович
7. Софья Тютюнина — Андрей Багин
8. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол
9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд