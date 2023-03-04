Финал Гран-при: прямая трансляция ритм-танца дуэтов

Сегодня, 12:30
В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут танцевальные дуэты, которые представят свои ритм-танцы.
Начало — в 13:30. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.
В финале Гран-при не выступят действующие чемпионы России — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
1. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Александра Прокопец — Александр Васькович
4. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол
5. Полина Усова — Михаил Антонов
6. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
8. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин
9. Софья Тютюнина — Андрей Багин