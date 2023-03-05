Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 16:45.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. После короткой программы лидирует Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko