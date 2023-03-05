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Гран-при России

Сегодня, 15:45

Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день спортивные пары представят свои произвольные программы. Начало — 16:45.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. После короткой программы лидирует Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Первая разминка

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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