Гербольдт — о выступлении Валиевой на московском этапе «Гран-при России»: «Камила выглядела более накатанной, но не обошлось без ошибок»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала победу Камилы Валиевой на этапе серии «Гран-при России», проходившего в Москве 25-26 ноября.

«Камиле, возможно, не хватило сил, хотя не думаю, что тройной лутц для нее — это сложно. Ошибки пока есть, хотя она легче катает произвольную программу, чем даже на «Гран-при» в Казани. В этот раз смотрелась более накатанной, но, к сожалению, не обошлось без ошибок», — заявила Гербольдт «Газете.Ru».

Валиева победила на московском этапе «Гран-при России», набрав 226,22 балла. Вторую строчку заняла Вероника Яметова. Замкнула тройку лидеров Софья Муравьева.

Валиева завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2022 года. Тогда спортсменка вместе с другими российскими фигуристами победила в командном соревновании.