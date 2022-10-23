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Гран-при России

23 октября, 22:52

Гербольдт объяснила, почему Валиева обошла Акатьеву на «Гран-при России»

Мария Гусева

Бронзовый призер Чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт оценила выступление Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

— Честно, говоря, я не смотрела выступление Валиевой, но наслышана о нем. Думаю, для начала сезона рабочий хороший прокат, — цитирует «Спорт День за Днем» Гербольдт.

— По технике Акатьева была сильнее Валиевой. Почему Софья оказалось второй, а Валиева — первой?

— Конечно, свою роль сыграли компоненты и рейтинг Валиевой. Уровень катания у этих фигуристок разный, это нельзя не заметить. Один из четверных Акатьевой был недокрученным, поэтому стоимость этого прыжка понизили. Соответственно, такой результат получился из-за разных мелочей.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gerboldt-obyasnila-pochemu-valieva-obygrala-akatevu-na-gran-pri-rossii
Фигурное катание
Анастасия Зинина
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
Софья Акатьева
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