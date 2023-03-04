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Гран-при России

Сегодня, 15:24

Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в финале «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в рамках финала «Гран-при России».

«Жду стабильных прокатов. Все девушки у нас уже повзрослели. Часто нас критикуют за то, что нашим девушкам не хватает женственности — но они повзрослели, было время подтянуть эту сторону. Вот этого жду — помимо стабильного исполнения технических элементов», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Лидируют в зачете «Гран-при» Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, набравшие по 36 очков, следом идет Софья Самоделкина с 34 очками. Короткая программа финала Гран-при у женщин состоится в 4 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/04/19886821.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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