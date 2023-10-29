Гербольдт полагает, что Хромых находится не в лучшей моральной форме

Российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступление Майи Хромых на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Знаете, так бывает, когда на каких-то соревнованиях не все получается, даже несмотря на подготовку — такое случается. В любом случае, у нее был перерыв, который, видимо, все-таки дал о себе знать, было какое-то давление. Не думаю, что она все это не умеет делать, она не раз показывала, что все умеет. Может быть, пока не набрала даже моральную форму, скорее, чем физическую. Думаю, что если она сама продолжит в себя верить, и ее тренерский штаб — тоже, то у нее все получится», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

17-летняя Хромых заняла пятое место на этапе «Гран-при России» в Красноярске, набрав 193,22 балла по сумме двух программ. Фигуристка вернулась на соревнования после пропущенного сезона из-за травмы.