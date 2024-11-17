Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях

Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил журналистам, почему главный тренер не ездит на российские соревнования.

— Где Этери Тутберидзе? На работе, в данную секунду. У нас вечерняя тренировка. Также идут прокаты, практические соревнования. У нас все просто. Кто-то остается работать на катке с группой. Когда Этери Георгиевна уезжает на какие-то соревнования, соответственно, мы остаемся. Когда мы уезжаем на соревнования, а она остается. Все очень просто.

— Это банальное распределение ролей?

— Да.