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Сегодня, 15:47

Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил журналистам, почему главный тренер не ездит на российские соревнования.

— Где Этери Тутберидзе? На работе, в данную секунду. У нас вечерняя тренировка. Также идут прокаты, практические соревнования. У нас все просто. Кто-то остается работать на катке с группой. Когда Этери Георгиевна уезжает на какие-то соревнования, соответственно, мы остаемся. Когда мы уезжаем на соревнования, а она остается. Все очень просто.

— Это банальное распределение ролей?

— Да.

Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе

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