Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях

Сегодня, 15:47
Хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил журналистам, почему главный тренер не ездит на российские соревнования.
— Где Этери Тутберидзе? На работе, в данную секунду. У нас вечерняя тренировка. Также идут прокаты, практические соревнования. У нас все просто. Кто-то остается работать на катке с группой. Когда Этери Георгиевна уезжает на какие-то соревнования, соответственно, мы остаемся. Когда мы уезжаем на соревнования, а она остается. Все очень просто.
— Это банальное распределение ролей?
— Да.