Гончаренко отметила работу Плющенко по итогам юниорского финала «Гран-при» у фигуристок

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко провел хорошую работу со своими ученицами, что привело к достойному результату в финале «Гран-при России» среди юниоров в женском одиночном катании.

«Не хочу обсуждать судейство, считаю, что это неэтично. Мне понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа. Жалко, что Жилина сорвала четверной сальхов, она может его делать красиво, качественно, чисто, но сделала два четверных тулупа, один в конце — прекрасно. Садкова сегодня для меня выглядела бледно, даже не говоря о каких-то срывах — и вращение не задалось, и катание было без настроения, она девушка утонченная, а здесь что-то не получилось — и она сникла, это было заметно. Титова молодец, борется несмотря ни на что, прокат произвольной программы смотрелся на одном дыхании, произвела на меня очень хорошее впечатление, умница. Катала с настроением, несмотря на какие-то срывы. Жалко, что не попала в призы, но все хотят, не бывает так, чтобы было все легко, четвертое место очень обидное, но что нас не убивает, делает сильнее, характер у Сони сильный, это видно», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Победительницей финала юниорского «Гран-при России» по фигурному катанию стала ученица Плющенко Вероника Жилина, второе место заняла подопечная Этери Тутберидзе Дарья Садкова, тройку лидеров замкнула тренирующаяся под руководством Сергея Давыдова Мария Гордеева. Четвертое место заняла еще одна ученица Плющенко Софья Титова, исполнившая два четверных сальхова и два акселя в три с половиной оборота.