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Гран-при России

Сегодня, 17:53

Гончаренко: «Программа у Жилиной безумно сложная, она заслуженно стала первой на «Гран-при России»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу фигуристки академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной в финале юниорского «Гран-при России». По сумме двух программ фигуристка набрала 222,45 балла.

«Я ожидала от Вероники Жилиной победы, потому что на предыдущем старте она проиграла только из-за разницы баллов в короткой программе, — цитирует «Газета.Ru» Гончаренко. — Произвольная программа была технически насыщенной. И у меня было ожидание, что если сейчас она справится с произвольной программой, у нее будет первое место. Она, в принципе, справилась — жалко, конечно, что сальхов не получился, я знаю, что она делает его очень хорошо.

Можно ей пожелать, чтобы в дальнейшем она добилась чистых прокатов произвольной программы. Но у нее очень хорошие тулупы, у нее в конце программы тулуп «под крест» стоит четверной, это очень сложно. Есть каскады во второй части программы. Программа безумно сложная, насыщенная. Мне нравится эта программа и то, как она ее катает. Вероника очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения — спортсменка движется вперед. Заслуженное первое место, хочется поздравить ее и ее тренерский штаб — у них чемпионка".

Второе место заняла Дарья Садкова (206,09), третьей стала Мария Гордеева (204,08).

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Вероника Жилина
Инна Гончаренко
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