Гончаренко считает, что Щербакова еще может вернуться на серьезный уровень

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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила спортивные перспективы олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой, которая решила пропустить чемпионат России-2023.
«Аня у нас — олимпийская чемпионка. Принимать участие в соревнованиях, будучи не совсем готовой, она в силу своих амбиций не хочет, не может и, в принципе, даже не имеет права. Если человек такого уровня выходит на старты, то он должен это делать с претензией на победу. Мы можем только надеяться, что она еще будет кататься», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.
Он также заявила, что нужно уважать решение спортсмена. По ее слова Щербакова еще молодая девушка.
«Поменялись правила — возраст отодвинули. Поэтому нет ничего недостижимого в плане ее возвращения на серьезный уровень. Не будет ли повторения истории Алины Загитовой, Евгении Медведевой? У нас есть пример Ирины Родниной, которая брала паузу в связи с рождением ребенка и возвращалась. Прецеденты в истории с возвращением были. Какой путь будет у Щербаковой — невозможно предугадать», — добавила Гончаренко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.