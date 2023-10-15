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Гран-при России

15 октября, 23:55

Гончаренко считает, что в соревнованиях фигуристок на этапе «Гран-при России» не было интриги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что Аделия Петросян была единственной, кто исполнял элементы повышенной сложности на первом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию, поэтому в турнире не было интриги.

«Аня Фролова показала две очень зрелые композиции, мягкое кошачье катание, поздравляю с хорошим результатом. Аделия поразила в короткой программе образом Майкла Джексона, очень энергичная программа, ей она очень подходит. В произвольной не все получилось, но там очень сложные элементы, и я уверена, что мы еще увидим, как она чисто откатает и короткую, и произвольную программы. Победа Аделии была ожидаема, интриги по большому счету не было, потому что элементы ультра-си были только в ее исполнении. Наши девочки приучили к тому, что без элементов ультра-си на победу рассчитывать не стоит», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

По итогам двух программ Петросян получила 234,74 балла (84,38 за короткую и 150,36 за произвольную). Второй стала Анна Фролова (210,88), а замкнула тройку лидеров Елизавета Куликова (199,21).

Источник: https://tass.ru/sport/19019815
Фигурное катание
Аделия Петросян
Инна Гончаренко
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