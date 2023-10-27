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Гран-при России

27 октября, 21:09

Гончаренко высказала свое мнение по поводу решения Валиевой принять участие в этапе «Гран-при» в Казани

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала свое мнение по поводу решения российской фигуристки Камилы Валиевой принять участие в этапе «Гран-при» в Казани.

«Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила — девочка закаленная, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни. Валиева — лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчет, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идет тренировочный процесс, этап стоит в плане», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

«Гран-при России» в Казани пройдет с 10 по 13 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-valieva-devochka-zakalennaya-ona-ponimaet-chto-budet-proiskhodit-299404/
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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