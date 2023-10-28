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Гран-при России

Сегодня, 22:35

Гончаренко: «Хорошо, что Хромых вернулась, но функционально она еще не очень готова»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление Майи Хромых в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Фигуристка заняла восьмое место, набрав 62,06 балла.

«Хорошо, что она вернулась. Мы все рады были ее видеть, и зрители тоже. Это ощущалось по тому, как ее принимали. Ее форма еще далека от идеальной, но она в процессе, и это видно. Она вышла на старт. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова. Не хватило ей силенок на каскад, а так выглядит хорошо с своими красивыми линиями. Посмотрим. В произвольной ей будет нелегко, но она девушка с характером, борется. Будем ждать ее в произвольной программе», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года 17-летняя Хромых получила травму. Она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и была госпитализирована. Из-за этой травмы спортсменка пропустила весь сезон-2022/23, а также контрольные прокаты сборной России, которые прошли в сентябре 2023 года в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/inna-goncharenko-khorosho-chto-khromykh-vernulas-no-funkcionalno-ona-eshyo-ne-ochen-gotova-299783/
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Майя Хромых
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