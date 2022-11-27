Горбачева — о призовом месте на этапе «Гран-при» в Перми: «Рада, что попала в тройку»

Фигуристка Алина Горбачева стала единственной спортсменкой, исполнившей четверной в соревнованиях одиночниц. После выступления Алина прокомментировала свой прокат. В микст-зоне она от журналистов узнала, что заняла третье место.

— Я рада, что удалось перебороть себя, свои какие-то эмоции, немножко нервозные. Конечно, на сальхове была небольшая помарочка, но я все равно рада, что смогла справиться с собой и поборола себя. Тренеры меня поздравили, похвалили, что я справилась, и у всех положительные эмоции.

— Планировалось два четверных?

— На этот старт мы хотели сделать один четверной сальхов, а изначальный план у нас — сделать сначала один сальхов чисто, а дальше уже вставлять несколько".

— Самые большие баллы в твоей карьере?

— Это мой рекорд на данный момент.

— У тебя написано, что ты выступаешь за Тверскую область.

— Я живу в Москве, тренируюсь в Москве, но представляю Тверскую область.

— Как изучала четверной сальхов?

— Начинала изучение я достаточно давно, в прошлом году прыгала два раза на соревнованиях — тоже успешно. Потом в какой-то момент летом из-за травмы я его не прыгала, начала снова уже в новом сезоне, восстановила, он сейчас достаточно стабильный. Конечно, бывают разные тренировки, но в целом больше половины попыток хороших, а не плохих.

— Какие квады будут следующие?

— Пока не знаю, что получится первее, но вообще разные прыжки, скорее всего, тулуп.

— Уже известно, что ты в тройке.

— А сколько баллов у Синицыной?

— Три балла разницы у вас.

— Она четвертая?

— Да, поздравляем тебя!

— Спасибо большое! Я очень рада этому!

— Была цель попасть в тройку?

— Самая главная цель — всегда чистые прокаты. Сделать свой максимум, сделать все, что поставлено в программе, но медали, конечно, хотелось попасть в тройку. Это уже как бы само собой хочется спортсмену.

—Рада, что попала в тройку?

— Очень рада этому, я очень хотела попасть в тройку. После проката я думала уже, что есть шанс, хотя после короткой был большой отрыв. Я рада, что попала в тройку.

— На что потратишь призовые?

— Яне знаю. Наверное, куплю подарок тренеру. Что они любят? На квартиру в центре Москвы не хватит, а мерседесы они любят.

Горбачева набрала 210,86 балла по сумме двух программ. У идущей на четвертой строчке Ксении Синициной 207,67 балла.