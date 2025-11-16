Горбачева хочет выступить с четверным прыжком на следующем этапе Гран-при России

Фигуристка Алина Горбачева подвела итоги выступления на четвертом этапе Гран-при России в Москве. На турнире Горбачева заняла второе место (209,28 балла).

«Рада, что получилось побороться за все элементы, в целом сделать их довольно чистенько. Конечно, много недочетов пока еще, но будем накатывать, улучшаться, восстанавливаться, чтобы в дальнейшем показывать и технически сильный набор, и при этом эмоционально красиво кататься», — приводит слова Горбачевой ТАСС.

Также 18-летняя фигуристка рассказала, почему перед прокатом произвольной программы решила отказаться от выполнения четверного прыжка.

«С тренерами обсудили, решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной, накатать и дальше уже выступать с чистыми четверными. На следующем этапе, возможно, будет четверной? Я думаю, да», — отметила Горбачева.

Первое место на этапе в Москве заняла Аделия Петросян, которая набрала 230,05 балла. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа.

Пятый этап Гран-при России пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.