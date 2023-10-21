Горбачева опередила Петросян в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске

Алина Горбачева лидирует после короткой программы на 2-м этапе «Гран-при России» в Омске. Фигуристка набрала 75,89 балла. В тройке идут Аделия Петросян (71,48) и Мария Агаева (67,22). Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 2-й этап, «Сердце Сибири», Омск Женщины. Короткая программа 1. Алина Горбачева — 75,89 2. Аделия Петросян — 71,48 3. Мария Агаева — 67,22 4. София Захарова — 63,26 5. Дарья Третьякова — 60,55 6. Людмила Фурсова — 59,71 7. Виктория Федянина — 59,14 8. Арина Видинеева — 54,24 9. Мария Парамонова — 52,36 10. Зарина Кашапова — 50,83