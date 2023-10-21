Горбачева опередила Петросян в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске

Сегодня, 15:00
Алина Горбачева лидирует после короткой программы на 2-м этапе «Гран-при России» в Омске. Фигуристка набрала 75,89 балла.
В тройке идут Аделия Петросян (71,48) и Мария Агаева (67,22).
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап, «Сердце Сибири», Омск
Женщины. Короткая программа
1. Алина Горбачева — 75,89
2. Аделия Петросян — 71,48
3. Мария Агаева — 67,22
4. София Захарова — 63,26
5. Дарья Третьякова — 60,55
6. Людмила Фурсова — 59,71
7. Виктория Федянина — 59,14
8. Арина Видинеева — 54,24
9. Мария Парамонова — 52,36
10. Зарина Кашапова — 50,83