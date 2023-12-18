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Гран-при России

Сегодня, 17:20

Горбачева — об этапах «Гран-при России»: «Рада, что получила два серебра»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская фигуристка Алина Горбачева поделился впечатлением о прошедших этапах «Гран-при России».

«Я, конечно, очень рада, что получила два серебра, но на обоих этапах были помарки. На первом я достаточно плохо откатала произвольную программу, на втором с произвольной справилась лучше, но не до конца, и были помарки в короткой. Еще много над чем надо работать. Я буду стараться улучшаться, чтобы к чемпионату России подойти в лучшей форме», — приводит слова Горбачевой Metaratings.ru.

16-летняя Горбачева — чемпионка России среди юниоров 2023 года, многократный призер этапов «Гран-при России».

С 21 по 23 декабря фигуристка выступит на чемпионате России в Челябинске.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алина Горбачева
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