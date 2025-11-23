Горбачева заявила, что на этапе Гран-при в Омске ей не хватило концентрации в произвольной программе

Фигуристка Алина Горбачева считает, что ей не хватило концентрации в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

«Думаю, что немного не хватило концентрации, все-таки на четверной ее очень много уходит, — цитирует Горбачеву ТАСС. — Дальше я почему-то начала переживать, хотя на четверные заходила довольно спокойно. Тройные прыжки — это уже то, что я делаю очень давно. Я их умею прыгать все. К сожалению, бывают и такие ошибки, но на них мы учимся. Тренеры поддержали, видели, что очень я расстроилась, переживала после проката, подбадривали меня, сказали, что выиграю там, где надо. Конечно, в планах есть добавлять второй четверной. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, затем буду дальше готовиться к чемпионату России».

Горбачева, лидировавшая после короткой программы, стала бронзовым призером этапе Гран-при России в Омске с результатом 215,60 балла по сумме двух выступлений. Первое место заняла Дарья Садкова (224,39), на второй строчке — Алиса Двоеглазова (221,64).

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.