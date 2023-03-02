Горбачева заявила, что после победы на юниорском первенстве стала чувствовать себя увереннее

Фигуристка Алина Горбачева призналась, что после победы на юниорском первенстве России-2023 в Перми стала чувствовать себя увереннее.

«Поменялась ли моя жизнь после победы на первенстве? Нет, наверное. Все так же хожу на тренировки. Такой же процесс — тренируюсь, учусь, соблюдаю прежний режим дня. Но в эмоциональном плане у меня стало больше уверенности в себе. Сейчас я уже свыклась с этим титулом, а вначале несколько дней не могла поверить, что это про меня говорят. Это ведь достаточно высокий титул, звание, и мне казалось, что это не про меня. С какими задачами ехала в Пермь? Отобраться в юниорскую сборную. Ведь на взрослом ЧР я была 9-й. Попаду в сборную или нет — было спорно. Поэтому ехали в Пермь, и медаль, конечно, хотелось, в идеале золотую. Кубок Первого канала очень повлиял, уверенность добавилась, и мне стало комфортнее общаться с девочками. Было интересно поговорить со всеми, узнать обстановку поближе. Все достаточно добрые, отзывчивые. Почувствовала себя в своей тарелке», — приводит слова Горбачева Sport24.

На взрослом чемпионате России в сезоне-2022/23 Горбачева стала девятой.