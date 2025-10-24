Гран-при России 2025: расписание соревнований первого этапа в Магнитогорске

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске в эти выходные. 25 октября женщины, мужчины, пары и танцоры представят короткие программы, а 26 октября пройдут произвольные прокаты.

Первый этап Гран-при России: расписание соревнований

25 октября, суббота

13.00. Женщины. Короткая программа

14.45. Мужчины. Короткая программа

16.30. Спортивные пары. Короткая программа

17.50. Танцы на льду. Ритм-танец.

26 октября, воскресенье

12.00. Женщины. Произвольная программа

14.05. Мужчины. Произвольная программа

16.10. Спортивные пары. Произвольная программа

17.40. Танцы на льду. Произвольный танец

Начало прокатов — по московскому времени.

Где смотреть Гран-при России

В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала в прямом эфире можно смотреть только произвольную программу у мужчин.

