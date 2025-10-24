Гран-при России 2025: расписание соревнований первого этапа в Магнитогорске

24 октября, 13:00
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске в эти выходные. 25 октября женщины, мужчины, пары и танцоры представят короткие программы, а 26 октября пройдут произвольные прокаты.
25 октября, суббота
26 октября, воскресенье
Начало прокатов — по московскому времени.
В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала в прямом эфире можно смотреть только произвольную программу у мужчин.
