Гран-при России (четвертый этап): даты проведения и расписание соревнований в Москве
Четвертый этап «Гран-при России» по фигурном катанию пройдет со 15 по 16 ноября в Москве
Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2025/26 пройдет в Москве 15 и 16 ноября. В программе — выступления в категориях мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцах на льду.
Этап Гран-при России в Москве: расписание соревнований 15 и 16 ноября (суббота и воскресенье)
15 ноября, суббота
- 13.00. Мужчины. Короткая программа
- 14.45. Женщины. Короткая программа
- 17.00. Спортивные пары. Короткая программа
- 15.30. Танцы на льду. Ритм-танец
16 ноября, воскресенье
- 13.00. Мужчины, произвольная программа
- 15.00. Женщины, произвольная программа
- 17.00. Пары, произвольная программа.
- 18.30. Танцы на льду, произвольный танец
Начало прокатов — по московскому времени.
Трансляция турнира в Москве в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».