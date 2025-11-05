Гран-при России (четвертый этап): даты проведения и расписание соревнований в Москве

Четвертый этап «Гран-при России» по фигурном катанию пройдет со 15 по 16 ноября в Москве

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2025/26 пройдет в Москве 15 и 16 ноября. В программе — выступления в категориях мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцах на льду.

Этап Гран-при России в Москве: расписание соревнований 15 и 16 ноября (суббота и воскресенье)

15 ноября, суббота

13.00. Мужчины. Короткая программа

14.45. Женщины. Короткая программа

17.00. Спортивные пары. Короткая программа

15.30. Танцы на льду. Ритм-танец

16 ноября, воскресенье

13.00. Мужчины, произвольная программа

15.00. Женщины, произвольная программа

17.00. Пары, произвольная программа.

18.30. Танцы на льду, произвольный танец

Начало прокатов — по московскому времени.

Трансляция турнира в Москве в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».