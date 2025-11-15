Видео
Гран-при России. Новости
Гран-при России

Сегодня, 10:00

Гран-при России — четвертый этап в Москве: расписание и трансляция 15 ноября

Этап Гран-при России по фигурном катанию проходит в Москве 15 и 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Москве в субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября. В первый день турнира мужчины, женщины и танцевальные пары выступят с короткими программами и ритм-танцем.

Гран-при России в Москве: расписание соревнований 15 ноября (суббота)

13.30. Женщины, короткая программа

15.15. Мужчины, короткая программа

17.00. Танцы на льду, ритмичный танец

Начало прокатов — по московскому времени.

Состав участников третьего этапа Гран-при России

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Трансляция турнира в Москве в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
