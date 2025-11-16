Сегодня, 10:00
Российские фигуристы представят произвольные программы в рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 ноября. Соревнования проходят на «ЦСКА Арене» в Москве.
Начало прокатов — по московскому времени. На этом этапе Гран-при России не выступают спортивные пары.
В полном объеме соревнования показывают на сайте Первого канала. В эфире федерального канала Гран-при можно смотреть с 16.30 по московскому времени.
Следите за расписанием и результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».