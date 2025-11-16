Видео
Гран-при России.
Сегодня, 10:00

Гран-при России — четвертый этап в Москве: расписание и трансляция 16 ноября

16 ноября состоится 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы представят произвольные программы в рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 ноября. Соревнования проходят на «ЦСКА Арене» в Москве.

Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве

16 ноября, воскресенье

  • 13.00. Женщины. Произвольная программа
  • 15.00. Мужчины. Произвольная программа
  • 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец

Начало прокатов — по московскому времени. На этом этапе Гран-при России не выступают спортивные пары.

Где смотреть этап Гран-при России в Москве

В полном объеме соревнования показывают на сайте Первого канала. В эфире федерального канала Гран-при можно смотреть с 16.30 по московскому времени.

Следите за расписанием и результатами в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».

Фигурное катание
