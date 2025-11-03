Видео
Гран-при России.
3 ноября, 17:24

Бойкова и Козловский стали победителями Гран-при России в Красноярске

Анастасия Пилипенко
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, выиграли второй этап Гран-при России в Красноярске. За произвольную программу пара набрала 147,63 балла, а по сумме двух прокатов — 226,18.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров с результатом 201,34 балла за обе программы (128,48 за произвольную). Замкнули тройку лидеров Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, которые получили 124,78 балла за произвольную программу и 191,38 — по сумме двух прокатов.

Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.

