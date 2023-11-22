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Гран-при России

Сегодня, 16:30

Гран-при России по фигурному катанию: даты и место проведения этапа в Москве

6-й этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
6-й этап Гран-при России по фигурном катанию пройдет 25 и 26 ноября в Москве.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Шестой этап «Гран-при России» по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет в субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября. Спортсмены выступят на льду Дворца спорта «Мегаспорт» в Москве. Это будет заключительный этап серии ежегодных всероссийских соревнований, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России.

Финал серии в этом году не состоится по той причине, что в связи с проведением спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь.

На данном этапе будут представлены четыре дисциплины: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала, в телевизионном эфире будут представлены выборочные выступления. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Самаре можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

«Гран-при России»: расписание соревнований, общий зачет, календарь, новости и статьи

Фигурное катание
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