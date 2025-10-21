Гран-при России по фигурному катанию 2025/26 начнется в октябре

Сезон Гран-при России по фигурному катанию пройдет с октября 2025-го по март 2026 года. Запланированы пять этапов и финал.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2025/26

1-й этап . Магнитогорск. «Звезды Магнитки»: 24 — 27 октября

2-й этап . Красноярск. «Красноярье»: 31 октября — 3 ноября

3-й этап . Казань. «Идель-2025»: 7 — 10 ноября

4-й этап . Москва. «Золотой конек Москвы»: 14 — 17 ноября

5-й этап . Омск. «Сердце Сибири»: 21 — 24 ноября

Финал. Челябинск. 4 — 9 марта

Российские соревнования по фигурному катанию показывает Первый канал (на сайте и в ТВ-эфире). Онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko будут ретранслировать эфир федерального канала.

Расписание и результаты этапов в актуальном виде доступны в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».