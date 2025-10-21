Гран-при России по фигурному катанию 2025/26: расписание этапов — даты и место проведения
Гран-при России по фигурному катанию 2025/26 начнется в октябре
Сезон Гран-при России по фигурному катанию пройдет с октября 2025-го по март 2026 года. Запланированы пять этапов и финал.
Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2025/26
- 1-й этап. Магнитогорск. «Звезды Магнитки»: 24 — 27 октября
- 2-й этап. Красноярск. «Красноярье»: 31 октября — 3 ноября
- 3-й этап. Казань. «Идель-2025»: 7 — 10 ноября
- 4-й этап. Москва. «Золотой конек Москвы»: 14 — 17 ноября
- 5-й этап. Омск. «Сердце Сибири»: 21 — 24 ноября
- Финал. Челябинск. 4 — 9 марта
Российские соревнования по фигурному катанию показывает Первый канал (на сайте и в ТВ-эфире). Онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko будут ретранслировать эфир федерального канала.
Расписание и результаты этапов в актуальном виде доступны в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».