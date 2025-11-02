Видео
2 ноября, 15:12

Николай Угожаев выиграл короткую программу на Гран-при России в Красноярске

Ана Горшкова
Корреспондент
Николай Угожаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Красноярске.

За свое выступление 19-летний спортсмен получил 88,88 балла.

Второе место занял Михаил Полянский (86,09 балла), третье — Александр Мельников (83,12).

Произвольные программы мужчины представят в понедельник, 3 ноября. Начало — в 13.45 по московскому времени.

Гран-при России

2-й этап, Красноярск

Мужчины, короткая программа

1. Николай Угожаев — 88,88 балла

2. Михаил Полянский — 86,09

3. Александр Мельников — 83,12

2

  • За спорт!

    Гном младший.

    02.11.2025

  • Niko McCowrey

    А как же Скуб Скубыч??? Не, Кыш Кышыч! Тьфу, Микро Микрыч же??!

    02.11.2025

    Александр Мельников
    Михаил Полянский
    Николай Угожаев
    Фигурное катание
