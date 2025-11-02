Николай Угожаев выиграл короткую программу на Гран-при России в Красноярске

2 ноября, 15:12
Российский фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Красноярске.
За свое выступление 19-летний спортсмен получил 88,88 балла.
Второе место занял Михаил Полянский (86,09 балла), третье — Александр Мельников (83,12).
Произвольные программы мужчины представят в понедельник, 3 ноября. Начало — в 13.45 по московскому времени.
Гран-при России
2-й этап, Красноярск
Мужчины, короткая программа
1. Николай Угожаев — 88,88 балла
2. Михаил Полянский — 86,09
3. Александр Мельников — 83,12
За спорт!
Гном младший.
02.11.2025
Niko McCowrey
А как же Скуб Скубыч??? Не, Кыш Кышыч! Тьфу, Микро Микрыч же??!
02.11.2025