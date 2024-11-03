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Сегодня, 16:51

Дикиджи стал победителем «Гран-при России» в Казани, Лутфуллин — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото ФФККР
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Фигурист Владислав Дикиджи выиграл второй этап «Гран-при России» в Казани.

По сумме двух программ он набрал 288,32 балла.

Серебряную медаль завоевал Глеб Лутфуллин (284,85), бронза — у Матвея Ветлугина (255,18).

Третий этап «Гран-при России» пройдет с 9 по 10 ноября в Красноярске.

2-й этап «Гран-при России». Казань

Мужчины. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 288,32 балла

2. Глеб Лутфуллин — 284,85

3. Матвей Ветлугин — 255,18

4. Артур Даниелян — 247,80

5. Григорий Федоров — 240,84

6. Артем Ковалев — 240,55

7. Данил Федосимов — 199,85

8. Кирилл Кропылев — 196,25

9. Владимир Ощепков — 176,30

10. Дмитрий Шелковников — 167,50

11. Роман Кудлаев — 166,83

12. Константин Сафонов — 164,09

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Матвей Ветлугин

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