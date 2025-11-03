Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске

3 ноября, 15:35
Фигурист Николай Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России в Красноярске.
По сумме после двух прокатов спортсмен набрал 266,25 балла (произвольная — 177,37, короткая — 88,88).
Второе место занял Григорий Федоров — 249,67 балла (произвольная — 168,86, короткая — 80,81). Александр Мельников стал третьим — 241,9 балла (произвольная — 158,78, короткая — 83,12).
В 2024 году Угожаев также выиграл Гран-при в Красноярске.
Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.
Гран-при России
2-й этап, Красноярск
Мужчины. Итоговое положение
1. Николай Угожаев — 266,25 балла
2. Григорий Федоров — 249,67
3. Александр Мельников — 241,90
4. Андрей Мозалев — 237,02
5. Дамир Черипка — 236,50
6. Михаил Полянский — 227,45
7. Даниил Самсонов — 223,38
8. Матвей Ветлугин — 223,10
9. Данил Федосимов — 196,65
10. Илья Строганов — 191,39
11. Тимофей Шелковников — 170,23