Угожаев выиграл этап Гран-при России в Красноярске

Фигурист Николай Угожаев стал победителем второго этапа Гран-при России в Красноярске.

По сумме после двух прокатов спортсмен набрал 266,25 балла (произвольная — 177,37, короткая — 88,88).

Второе место занял Григорий Федоров — 249,67 балла (произвольная — 168,86, короткая — 80,81). Александр Мельников стал третьим — 241,9 балла (произвольная — 158,78, короткая — 83,12).

В 2024 году Угожаев также выиграл Гран-при в Красноярске.

Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.

Гран-при России

2-й этап, Красноярск

Мужчины. Итоговое положение

1. Николай Угожаев — 266,25 балла

2. Григорий Федоров — 249,67

3. Александр Мельников — 241,90

4. Андрей Мозалев — 237,02

5. Дамир Черипка — 236,50

6. Михаил Полянский — 227,45

7. Даниил Самсонов — 223,38

8. Матвей Ветлугин — 223,10

9. Данил Федосимов — 196,65

10. Илья Строганов — 191,39

11. Тимофей Шелковников — 170,23