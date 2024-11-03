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Гран-при России

Сегодня, 17:33

Бойкова и Козловский выиграли второй этап «Гран-при России» в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
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Выступающие в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали на втором этапе «Гран-при России» в Казани.

Спортсмены из Санкт-Петербурга получили по сумме двух программ 232,71 балла. Они обошли Елизавету Осокину и Артема Грицаенко, набравших 206,10 балла.

В соревнованиях среди спортивных пар приняли участие только два дуэта. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись из-за травмы партнерши.

Третий этап «Гран-при России» пройдет с 9 по 10 ноября в Красноярске.

«Гран-при России». 2-й этап. Казань

Пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 232,71 балла

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 206,10

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

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