Степанова и Букин победили на четвертом этапе Гран-при России

16 ноября, 18:31
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
По сумме двух программ танцевальный дуэт набрал 210,10 балла. За ритм-танец они получили 84,32 балла, за произвольный — 125,78.
Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 183,33 балла (73,39 + 109,94). Бронзовые медали завовевали Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36; 70,65 + 105,71).
Степанова и Букин выиграли второй этап Гран-при России в сезоне-2025. Первую победу они одержали в Красноярске.
Пятый этап Гран-при России пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.
Гран-при России
4-й этап, Москва
Танцы на льду, результат
1. Александра Степанова и Иван Букин — 210,10 балла
2. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 183,33
3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36