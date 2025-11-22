Гран-при России (пятый этап): расписание и трансляция соревнований 22 ноября

В субботу, 22 ноября, российские фигуристы представят короткие программы в рамках 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске

22 ноября, суббота

11.00. Танцы. Ритм-танец

12.30. Женщины. Короткая программа

14.30. Мужчины. Короткая программа

16.15. Пары. Короткая программа

Где смотреть 5-й этап Гран-при России в Омске

В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только короткие программы у мужчин и спортивных пар (с 15.30 по московскому времени).