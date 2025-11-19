Видео
Гран-при России.
Гран-при России

Сегодня, 12:30

Гран-при России (пятый этап): расписание и участники соревнований в Омске

Этап Гран-при России по фигурном катанию проходит в Омске 22 и 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Пятый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в Омске в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября. В первый день турнира мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары выступят с короткими программами и ритм-танцем, а во второй день спортсмены представят произвольные программы и произвольный танец.

Гран-при России в Омске: расписание соревнований 22 и 23 ноября (суббота и воскресенье)

22 ноября, суббота

11.00 — танцы на льду, ритм-танец

12.30 — женщины, короткая программа

14.30 — мужчины, короткая программа

16.15 — пары, короткая программа

23 ноября, воскресенье

10.00 — танцы на льду, произвольный танец

11.45 — женщины, произвольная программа

13.45 — мужчины, произвольная программа

15.45 — пары, произвольная программа

Начало прокатов — по московскому времени.

Состав участников этапа Гран-при России в Омске

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.

Пары: Дарья Андреева — Александр Акимов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анна Москалева — Артем Родзянов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова — Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Таисия Щербинина — Артем Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина — Егор Петров, Елизавета Кириллова — Илья Карпов, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Ольга Федорова — Павел Драко, Елизавета Шичина — Павел Дрозд, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Трансляция турнира в Омске в прямом эфире пройдет на сайте Первого канала 1tv.ru. Следите за результатами Гран-при России в разделе турнира на сайте «СЭ».

Фигурное катание
