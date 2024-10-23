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Гран-при России

Сегодня, 16:30

«Гран-при России»: расписание и время начала соревнований первого этапа

Первый этап «Гран-при России» пройдет в Магнитогорске
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Марк Кондратюк и другие звезды российского фигурного катания возвращаются на лед Магнитогорска.
Фото «СЭ»
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Первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 октября. Соревнования принимает Магнитогорск.

В программе — выступления в категориях мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцах на льду. Сначала пройдут соревнования юниоров в рамках «Звезд Магнитки».

Расписание первого этапа «Гран-при России» 2024/25 (время — московское)

23 октября, среда

15.30. Юниоры, танцы на льду, ритмичный танец

17.45. Юниоры, спортивные пары, короткая программа

24 октября, четверг

11.00. Юниоры, танцы на льду, произвольный танец

13.30. Юниоры, спортивные пары, произвольная программа

15.20. Девушки, короткая программа

17.40. Юноши, короткая программа

25 октября, пятница

10.45. Девушки, произвольная программа

13.45. Юноши, произвольная программа

26 октября, суббота

13.00. Женщины, короткая программа

14.45. Мужчины, короткая программа

16.25. Спортивные пары, короткая программа

17.45. Танцы на льду, ритмичный танец

27 октября, воскресенье

12.00. Женщины, произвольная программа

14.00. Мужчины, произвольная программа

16.00. Спортивные пары, произвольная программа

17.00. Танцы на льду, произвольный танец

В предварительный состав участниковв вошли следующие фигуристы.

Девушки: Ксения Синицына, Анна Фролова, Софья Муравьева, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева.

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылев, Егор Рухин.

Пары: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Дарья Андреева — Александр Акимов.

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Дарья Лунина — Андрей Акулов, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина — Артем Крылов, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Прокопец — Александр Васькович.

В полном объеме турнир в Магнитогорске покажут на сайте Первого канала (1tv.ru) и онлайн-платформе «Okko Спорт» (сервис доступен по подписке).

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