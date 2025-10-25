Гран-при России: расписание соревнований и где смотреть трансляцию соревнований 25 октября

25 октября, 08:00
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию проходит в эти выходные в Магнитогорске. В субботу, 25 октября, состоятся прокаты в короткой программе у женщин, мужчин, спортивных пар и в танцах на льду.
Время начала — московское.
В прямом эфире прокаты покажет сайт Первого канала 1tv.ru. Результаты соревнований можно отслеживать в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».
Сезон Гран-при России по фигурному катанию проходит с октября 2025-го по март 2026 года. Запланированы пять этапов и финал.