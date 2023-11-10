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Гран-при России

Сегодня, 22:00

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани

4-й этап Гран-при России пройдет в Казани 11 и 12 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию «Идель» в категории мастеров спорта пройдет с 11 по 12 октября в Казани. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также парное катание.

Расписание соревнований и время начала:

11 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа — 13:30

Женщины, короткая программа — 15:15

Пары, короткая программа — 17:45

12 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 13:00

Женщины, произвольная программа — 15:00

Пары, произвольная программа — 17:00

Время начала соревнований — московское.

Участники соревнований:

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова — Никита Рахманин, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Таисия Собинина — Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Камила Валиева. Валиева вернулась домой накануне нового раунда суда. Чего ждать от «Гран-при» в Казани?

Фигурное катание
Алина Горбачева
Камила Валиева
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