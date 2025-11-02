Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске

2 ноября, 16:34
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программа на этапе Гран-при России в Красноярске. Они почти на 6 баллов опередели Таисию Щербинину и Артема Петрова. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место.
Гран-при России
Второй этап, Красноярск
Пары, короткая программа
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 78,55
2. Таисия Щербинина / Артем Петров — 72,86
3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 66,60
4. Алиса Блинникова / Алексей Карпов — 64,75
5. Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко — 62,72
6. Анастасия Чернышова / Владислав Вильчик — 55, 59
7. Анна Москалева / Артем Родзянов — 54,92
8. Дарья Андреева / Александр Акимов — 53,53