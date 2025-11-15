Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

Сегодня, 15:07
Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве.
За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла.
Второе место после первого дня соревнований занимает Алина Горбачева с результатом 68,86 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина, она набрала 68,07 балла.
Фигуристки выступят с произвольными программами в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 13.00 мск.
Vikta
завтра на 1ТВ
15.11.2025
Alexander Kireenko
Хорошо что это авно нигде не показывают
15.11.2025
Наполеон Леопард
15.11.2025
napalm444
Подскажите, где можно посмотретт произволку?
15.11.2025
hant64
Внучка)).
15.11.2025
ValeraK
Это молодая Жена Петросяна?
15.11.2025