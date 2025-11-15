Видео
Сегодня, 15:07

Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

Анастасия Пилипенко
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает Алина Горбачева с результатом 68,86 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина, она набрала 68,07 балла.

Фигуристки выступят с произвольными программами в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 13.00 мск.

6

  • Vikta

    завтра на 1ТВ

    15.11.2025

  • Alexander Kireenko

    Хорошо что это авно нигде не показывают

    15.11.2025

  • Наполеон Леопард

    интересно, а кто у Вас "парасёнок ротан" на ауди 744.......Pork она розовая, бритая - канибал. тоже денег должна бриллиантовая........розовый бриллиант у Вас, СВИНКИ

    15.11.2025

  • napalm444

    Подскажите, где можно посмотретт произволку?

    15.11.2025

  • hant64

    Внучка)).

    15.11.2025

  • ValeraK

    Это молодая Жена Петросяна?

    15.11.2025

