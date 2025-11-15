Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России в Москве. За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла. Второе место после первого дня соревнований занимает Алина Горбачева с результатом 68,86 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина, она набрала 68,07 балла. Фигуристки выступят с произвольными программами в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 13.00 мск.

