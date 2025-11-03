Двоеглазова стала победительницей Гран-при России в Красноярске

3 ноября, 13:30
Фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей второго этапа Гран-при России в Красноярске.
По сумме после двух прокатов спортсменка набрала 217,79 балла (произвольная — 145,59, короткая — 72,20) .
Второе место заняла ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко — 197,57 балла (произвольная — 129,94, короткая — 67,63). Елизавета Куликова стала третьей — 189,30 балла (произвольная — 121,45, короткая — 67,85) .
Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.
Гран-при России
2-й этап, Красноярск
Женщины. Итоговое положение
1. Алиса Двоеглазова — 217,79 балла
2. Анна Ляшенко — 197,59
3. Елизавета Куликова — 189,30
4. Мария Елисова — 188,23
5. Ева Зубкова — 173,68
6. Мария Пулина — 163,83
7. Софья Важнова — 161,45
8. Александра Чаткина — 155,56
9. Анна Казакевич — 144,46
10. Алина Телегина — 143,24
11. София Буза — 140,06
12. Елена Черникова — 139,99
TokTram_
Девочки Этери вновь демонстрируют свой класс, этап за этапом.
