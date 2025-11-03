Видео
Гран-при России.
3 ноября, 13:30

Двоеглазова стала победительницей Гран-при России в Красноярске

Сергей Ярошенко
Алиса Двоеглазова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей второго этапа Гран-при России в Красноярске.

По сумме после двух прокатов спортсменка набрала 217,79 балла (произвольная — 145,59, короткая — 72,20) .

Второе место заняла ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Анна Ляшенко — 197,57 балла (произвольная — 129,94, короткая — 67,63). Елизавета Куликова стала третьей — 189,30 балла (произвольная — 121,45, короткая — 67,85) .

Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.

Гран-при России

2-й этап, Красноярск

Женщины. Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова — 217,79 балла

2. Анна Ляшенко — 197,59

3. Елизавета Куликова — 189,30

4. Мария Елисова — 188,23

5. Ева Зубкова — 173,68

6. Мария Пулина — 163,83

7. Софья Важнова — 161,45

8. Александра Чаткина — 155,56

9. Анна Казакевич — 144,46

10. Алина Телегина — 143,24

11. София Буза — 140,06

12. Елена Черникова — 139,99

  • TokTram_

    Девочки Этери вновь демонстрируют свой класс, этап за этапом.

    03.11.2025

