Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований в танцах льду на втором этапе Гран-при России в Красноярске.

По итогам двух программ спортсмены набрали 210,81 балла (произвольная — 126,52, ритм-танец — 84,29).

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 204,54 балла. Третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 189,21.

Третий этап Гран-при России состоится в Казани с 5 по 10 ноября.

Гран-при России

2-й этап, Красноярск

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Александра Степанова и Иван Букин — 210,81 балла

2. Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 204,54

3. Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 189,21

4. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 185,50

5. Анна Щербакова и Егор Гончаров — 180,72

6. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 176,91

7. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков — 161,30

8. Александра Прокопец и Александр Васькович — 160,83

9. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин — 158,37

10. Александра Шинкаренко и Михаил Антонов — 156,72