Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

3 ноября, 11:39
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований в танцах льду на втором этапе Гран-при России в Красноярске.
По итогам двух программ спортсмены набрали 210,81 балла (произвольная — 126,52, ритм-танец — 84,29).
Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 204,54 балла. Третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 189,21.
Третий этап Гран-при России состоится в Казани с 5 по 10 ноября.
Гран-при России
2-й этап, Красноярск
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Александра Степанова и Иван Букин — 210,81 балла
2. Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 204,54
3. Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 189,21
4. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 185,50
5. Анна Щербакова и Егор Гончаров — 180,72
6. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 176,91
7. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков — 161,30
8. Александра Прокопец и Александр Васькович — 160,83
9. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин — 158,37
10. Александра Шинкаренко и Михаил Антонов — 156,72