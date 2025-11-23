Миронова и Устенко выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при России в Омске

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России в Омске. По итогам двух программ спортсмены получили 193,22 балла (77,80 — ритм-танец + 115,82 — произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд с 188,05 балла (74,60 + 113,45). Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров 186,96 балла (74,33 + 112,63). Этап Гран-при России в Омске завершится 23 ноября. Гран-при России 5-й этап, Омск Танйы на льду Итоговые результаты 1. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 193,22 балла. 2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 188,05. 3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 186,96. 4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 178,43. 5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 171,04. 6. Алиса Абдуллина/Егор Петров — 158,57.