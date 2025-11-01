Лазарев в свой день рождения выиграл третий этап Гран-при России среди юниоров

Российский фигурист Лев Лазарев в свой день рождения стал победителем третьего этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске. Судьи оценили его выступления в 256,91 балла.

Второе место занял Александр Семков с результатом 228,07 балла. Третьим стал Глеб Ковтун, который получил 227,50 балла.

В текущем сезоне Лазарев уже выигрывал первый этап юниорского Гран-при, который прошел в Москве. За два выступления спортсмен получил 264,09 балла. В юниорской серии соревнований предусмотрено участие в двух из шести этапов.

Гран-при России среди юниоров

3-й этап, Красноярск

Юниоры

Итоговое положение

1. Лев Лазарев — 256,91 балла

2. Александр Семков — 228,07

3. Глеб Ковтун — 227,50