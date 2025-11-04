Гран-при России (третий этап): даты проведения и расписание соревнований в Казани

4 ноября, 13:30
3-й этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября. Соревнования пройдут во «Дворце спорта» в Казани. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
13.30. Женщины. Короткая программа
15.15. Мужчины. Короткая программа
17.00. Пары. Короткая программа
13.00. Женщины. Произвольная программа
15.00. Мужчины. Произвольная программа
17.00. Пары. Произвольная программа
В полном объеме соревнования покажут на сайте Первого канала. В эфире федерального канала в прямом эфире покажут только короткую и произвольную программы у мужчин.