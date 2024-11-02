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Сегодня, 12:45

«Гран-при России» в Казани: смотреть онлайн-трансляцию прокатов 2 ноября

«Гран-при России» по фигурному катанию пройдет со 2 по 3 ноября в Казани
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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2-й этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет со 2 по 3 ноября. Турнир «Идель-2024» состоится во «Дворце спорта» в Казани. В субботу, 2 ноября российские фигуристы выступят с короткими программами. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Гран-при России» в Казани

2 ноября, суббота

13.00. Церемония открытия

13. 30. Мужчины. Короткая программа

15. 15. Женщины. Короткая программа

17.00. Пары. Короткая программа

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. На Первом канале выступления покажут только в записи в 00.30 по московскому времени. Также прокаты российских фигуристов будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Фигурное катание

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