«Гран-при России» в Казани: смотреть онлайн-трансляцию прокатов 3 ноября

«Гран-при России» по фигурному катанию проходит со 2 по 3 ноября в Казани

Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит 2 и 3 ноября во «Дворце спорта» в Казани. В воскресенье, 3 ноября, фигуристы выступят с произвольными программами.

Публикуем расписание воскресного дня турнира «Идель-2024» (время начала — московское).

«Гран-при России» в Казани: расписание соревнований 3 ноября

13.00. Женщины. Произвольная программа

15.00. Мужчины. Произвольная программа

17.00. Пары. Произвольная программа

18.00. Церемония награждения

Трансляцию турнира «Идель-2024» в прямом эфире показывает онлайн и бесплатно сайт Первого канала 1tv.ru.