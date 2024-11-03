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Сегодня, 12:00

«Гран-при России» в Казани: смотреть онлайн-трансляцию прокатов 3 ноября

«Гран-при России» по фигурному катанию проходит со 2 по 3 ноября в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит 2 и 3 ноября во «Дворце спорта» в Казани. В воскресенье, 3 ноября, фигуристы выступят с произвольными программами.

Публикуем расписание воскресного дня турнира «Идель-2024» (время начала — московское).

«Гран-при России» в Казани: расписание соревнований 3 ноября

13.00. Женщины. Произвольная программа

15.00. Мужчины. Произвольная программа

17.00. Пары. Произвольная программа

18.00. Церемония награждения

Трансляцию турнира «Идель-2024» в прямом эфире показывает онлайн и бесплатно сайт Первого канала 1tv.ru.

Фигурное катание

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