«Гран-при России» в Казани: смотреть онлайн-трансляцию прокатов 3 ноября

Сегодня, 12:00
Второй этап «Гран-при России» по фигурному катанию проходит 2 и 3 ноября во «Дворце спорта» в Казани. В воскресенье, 3 ноября, фигуристы выступят с произвольными программами.
Публикуем расписание воскресного дня турнира «Идель-2024» (время начала — московское).
13.00. Женщины. Произвольная программа
15.00. Мужчины. Произвольная программа
17.00. Пары. Произвольная программа
18.00. Церемония награждения
Трансляцию турнира «Идель-2024» в прямом эфире показывает онлайн и бесплатно сайт Первого канала 1tv.ru.