«Гран-при России» в Красноярске: смотреть онлайн-трансляцию соревнований 10 ноября

10 ноября состоится заключительный день 3-го этапа «Гран-при России» по фигурному катанию. Фигуристы выступят с произвольными программами. Соревнования проходят на ледовой арене «Кристалл» в Красноярске. «СЭ» публикует расписание турнира «Красноярье-2024». Время начала — московское.

«Гран-при России» в Красноярске

10 ноября, воскресенье

10.00. Танцы на льду. Произвольный танец.

12.05. Женщины. Произвольная программа.

14.05. Мужчины. Произвольная программа.

16.05. Пары. Произвольная программа.

17.10. Церемония награждения.

В прямом эфире выступления российских фигуристов бесплатно покажут на сайте 1tv.ru. На Первом канале «Гран-при России» будет в эфире с 15.10 по 16.40 мск. Также прокаты будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.