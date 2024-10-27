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Сегодня, 11:45

«Гран-при России» в Магнитогорске: онлайн-трансляция прокатов 27 октября

«Гран-при России» по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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1-й этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 октября. Турнир «Звезды Магнитки» состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. 27 октября российские фигуристы выступят с произвольными программами. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Гран-при России» в Магнитогорске

27 октября, воскресенье

12.00. Произвольная программа. Женщины

14.00. Произвольная программа. Мужчины

16.00. Произвольная программа. Спортивные пары

16.55. Произвольный танец. Танцы на льду

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. Трансляция на Первом канале начнется в 15.00 по московскому времени. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Фигурное катание

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