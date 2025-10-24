Ученица Тутберидзе Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при России в Магнитогорске

24 октября, 14:10
Ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Магнитогорске.
Спортсменка набрала по итогам двух программ 197,87 балла. Второе место заняла Виктория Стрельцова (197,86), третье — Агата Петрова (189,98).
Лидировавшая после короткой программы Арина Парсегова расположилась на четвертой позиции (184,65).
baruv
В смысле восстановит квады после травмы в юниорском периоде.
24.10.2025
Барон Глейхенгаузен
В смысле не станет чемпионкой России?
24.10.2025
baruv
Рад за Маргариту. Через 2 года восстанавила квады (сделала два из трех в ПП). Ждем возвращения трикселей! Надеюсь, что и Костылева не повторит судьбу Акатьевой...
24.10.2025