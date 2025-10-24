Видео
Гран-при России. Новости
24 октября, 14:10

Ученица Тутберидзе Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при России в Магнитогорске

Алина Савинова

Ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Магнитогорске.

Спортсменка набрала по итогам двух программ 197,87 балла. Второе место заняла Виктория Стрельцова (197,86), третье — Агата Петрова (189,98).

Лидировавшая после короткой программы Арина Парсегова расположилась на четвертой позиции (184,65).

3

  • baruv

    В смысле восстановит квады после травмы в юниорском периоде.

    24.10.2025

  • Барон Глейхенгаузен

    В смысле не станет чемпионкой России?

    24.10.2025

  • baruv

    Рад за Маргариту. Через 2 года восстанавила квады (сделала два из трех в ПП). Ждем возвращения трикселей! Надеюсь, что и Костылева не повторит судьбу Акатьевой...

    24.10.2025

    Фигурное катание
    Этери Тутберидзе
