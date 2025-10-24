Ученица Тутберидзе Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при России в Магнитогорске

В смысле восстановит квады после травмы в юниорском периоде.

baruv

Рад за Маргариту. Через 2 года восстанавила квады (сделала два из трех в ПП). Ждем возвращения трикселей! Надеюсь, что и Костылева не повторит судьбу Акатьевой...

