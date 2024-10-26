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Сегодня, 12:00

«Гран-при России» в Магнитогорске: смотреть трансляцию субботы 26 октября

«Гран-при России» в Магнитогорске пройдет с 23 по 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В субботу, 26 октября в Магнитогорске стартуют соревнования «Звезды Магнитки» в рамках «Гран-при России». В программе соревновательного дня: короткая программа у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец у танцоров на льду. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Гран-при России» в Магнитогорске

26 октября, суббота

13.00. Короткая программа. Женщины

14.45. Короткая программа. Мужчины

16.25. Короткая программа. Спортивные пары

17.45. Ритм-танец. Танцы на льду

«Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорске стартовал 23 октября и завершится 27 октября.

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на сайте 1tv.ru. Трансляция на Первом канале начнется с 15.40 по московскому времени. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Фигурное катание

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